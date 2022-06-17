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Филипп Киркоров просит за рекламу в соцсети 3-5 млн рублей

Филипп Киркоров просит за рекламу в соцсети 3-5 млн рублей
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Представитель певца Филиппа Киркорова направил брендам предложение о рекламе. За услугу поп-король просит несколько миллионов рублей. 

Наследник артиста Мартин в конце июня отпразднует десятилетие. По этому случаю звездный отец готовит грандиозную вечеринку с именитыми гостями. Артист уже сейчас заботится о подарках, которые получит Мартин. 

Креативный продюсер Киркорова по имени Ян отправил бренду предложение о рекламе. Он просит компанию подарить мальчику кроссовки, а вместе с этим заказать у певца рекламу. Согласно сообщению от продюсера, расценки у Киркорова варьируются от 3 до 5 миллионов рублей.

Например, за видео с распаковкой подарка, за который король эстрады не заплатит ни копейки, и дальнейшую публикацию в соцсетях нужно заплатить 3 миллиона рублей. Если компания хочет, чтобы ролик с комментариями певца распространился по его фанатским страничкам, то придется заплатить на 2 миллиона рублей больше, пишет Telegram-канал «Звездач»

Киркоров впервые стал отцом в 2011 году. У него родилась дочь Алла-Виктория. Через год семейство ждало пополнение — на свет появился Мартин. 

Киркоров реклама Соцсети
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RusNewsToday24
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