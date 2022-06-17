Филипп Киркоров просит за рекламу в соцсети 3-5 млн рублей

Например, за видео с распаковкой подарка, за который король эстрады не заплатит ни копейки, и дальнейшую публикацию в соцсетях нужно заплатить 3 миллиона рублей. Если компания хочет, чтобы ролик с комментариями певца распространился по его фанатским страничкам, то придется заплатить на 2 миллиона рублей больше, пишет Telegram-канал «Звездач».