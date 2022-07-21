Филипп Киркоров приехал на могилу своей матери в Болгарию

Король российской эстрады Филипп Киркоров приехал в столицу Болгарии Софию, чтобы навестить могилу своей матери.
В социальных сетях он выложил видео, где показал поклонникам «самое сокровенное» – место захоронения родственников.
«Всегда приезжая в Софию, посещаю это место, где у меня мама похоронена. Сегодня тут так красиво, благодатно. А завтра уже концерт в Сочи – любимом городе, где мама с папой впервые встретились. По-моему, это было как раз в июле. Почти 60 лет назад. Как время быстро летит», — сообщил певец.
Супруга артиста Бедроса Киркорова скончалась в 57 лет от онкологического заболевания. Он посчитал это «божьим наказанием» за ранее сделанный аборт.