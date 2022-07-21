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Филипп Киркоров приехал на могилу своей матери в Болгарию

Филипп Киркоров приехал на могилу своей матери в Болгарию
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Король российской эстрады Филипп Киркоров приехал в столицу Болгарии Софию, чтобы навестить могилу своей матери. 

В социальных сетях он выложил видео, где показал поклонникам «самое сокровенное» – место захоронения родственников. 

«Всегда приезжая в Софию, посещаю это место, где у меня мама похоронена. Сегодня тут так красиво, благодатно. А завтра уже концерт в Сочи – любимом городе, где мама с папой впервые встретились. По-моему, это было как раз в июле. Почти 60 лет назад. Как время быстро летит», — сообщил певец.

Супруга артиста Бедроса Киркорова скончалась в 57 лет от онкологического заболевания. Он посчитал это «божьим наказанием» за ранее сделанный аборт.

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RusNewsToday24
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