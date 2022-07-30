Филипп Киркоров поделился архивным видео с молодой Аллой Пугачевой

Киркоров опубликовал видеозапись, сделанную в 1995 году, на которой запечатлен он сам и Алла Пугачева во время гастрольного тура по Черному морю. Как отметили авторы портала Blitz.Center, в то время нынешний супруг Примадонны Максим Галкин еще учился в вузе, а Пугачева буквально сдувала пылинки с Киркорова, ухаживая за ним, пока тот в гримерке переводил дыхание после выступления.