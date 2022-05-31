Филипп Киркоров озвучил истинную причину отмены своего концерта

Певец Филипп Киркоров высказался об отмене своего концерта в Пятигорске. Артист считает, что это связано с его высказыванием в защиту бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой.
Ранее Киркоров заступился за свою экс-супругу, на которую ополчились пользователи Сети после отъезда в Израиль. Он убежден, что выступление с крестом является лишь поводом навредить ему после этих высказываний.
«До слов в защиту Аллы и Максима крест никого не волновал», — заявил артист в соцсети.
Киркров также сравнил себя с Мадонной. Он вспомнил, как после ее эпатажных номеров с религиозной атрибутикой певицу отлучили от католической церкви.
Концерт Киркорова должен был состояться 19 июня в Пятигорске. Его отметили из-за номера к песне «Мария Магдалина», где артист танцует на кресте.