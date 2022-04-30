Филипп Киркоров объяснил, почему не хочет становиться многодетным отцом

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Известный певец Филипп Киркоров отказался от планов на третьего ребенка. Исполнитель объяснил, почему он не хочет становиться многодетным отцом.
Киркоров воспитывает двоих детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина от суррогатных матерей. Артист признался, что старается дать своим наследникам все самое необходимое и оградить их от опасностей, поэтому он переживает, что сил на еще одного ребенка ему не хватит.
«Даже когда дети видят отца с газировками, сразу кричат: “Папа, нельзя, ты же говорил, что это плохо, вредно!” Мне бы их всему научить и запустить в жизнь. Я не многодетный отец, у меня нет миссии плодоносить», — рассказал Киркоров в беседе со «СтарХитом».
Дочь Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в США от суррогатной матери, сын Мартин-Кристо родился 29 июня 2012 года также от суррогатной матери. Дочь Филипп назвал в честь своей материи Виктории и Аллы Пугачевой, а сына в честь своего любимого певца Рики Мартина и добавил болгарское имя Кристо.