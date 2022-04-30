Филипп Киркоров объяснил, почему не хочет становиться многодетным отцом

«Даже когда дети видят отца с газировками, сразу кричат: “Папа, нельзя, ты же говорил, что это плохо, вредно!” Мне бы их всему научить и запустить в жизнь. Я не многодетный отец, у меня нет миссии плодоносить», — рассказал Киркоров в беседе со «СтарХитом».