Филипп Киркоров о реакции общества на его слова в защиту Максима Галкина: “Я в ужасе, что меня не услышали”

Филипп Киркоров

Несколько дней назад Филипп Киркоров заступился за Максима Галкина и Аллу Пугачеву — тогда телеведущая Маргарита Симоньян в телеэфире назвала Галкина “геем, женившимся на пожилой женщине для отвода глаз, личного обогащения и пути в карьере”. Сегодня пользователи сети обсуждают новое заявление Киркорова.

Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали… И вторят… Зомбированно вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у них альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было. Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные, — прокомментировал Киркоров сложившуюся ситуацию телеграм-каналу Ксении Собчак “Кровавая барыня”.

Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности. А потом? Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала. Киркоров отметил, что будет заступаться за своих друзей даже несмотря на то, что у них разные политические взгляды, и добавил, что считает себя патриотом: