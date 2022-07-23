Филипп Киркоров изменил скандальный номер с крестом на концерте в Сочи

Король российской эстрады Филипп Киркоров скорректировал программу своего концерта после резонансного выступления в Кремлевском дворце.
На юбилейном концерте во время одного из номеров певец пел на кресте, на котором девушка имитировала распятие. Зрителей возмутила постановка. Многие из них посчитали это попранием веры. Негативно в адрес исполнителя высказались и некоторые общественные деятели, после чего в ряде городов выступления Киркорова были отменены.
22 июля певец выступал со своей юбилейной программой в Сочи. На этот раз артист изменил номер на песню «Мария Магдалена», который вызвал скандал. Креста на сцене не было. Девушку в образе святой держали на руках. Сам Киркоров, сложив ладони в молитвенном жесте, несколько раз перекрестился, рухнув на колени, пишет «Царьград».
Далеко не всем поклонникам понравилась такая корректировка выступления. В соцсетях зрители назвали такое поведение певца «лицемерным покаянием».