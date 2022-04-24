Филипп Киркоров и Александр Розенбаум не выступят в Израиле

Киркорову и Розенбауму путь на сцену закрыли. По одной из версий, на отмену концертов повлияла украинская диаспора, как это было в случае с Сабуровым, который отказался высказывать свою точку зрения о спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».