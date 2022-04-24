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    Филипп Киркоров и Александр Розенбаум не выступят в Израиле

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Филипп Киркоров и Александр Розенбаум не выступят в Израиле

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Вокалисты Филипп Киркоров и Александр Розенбаум не выступят в Израиле. Выяснилось, что продажи билетов на их концерты были остановлены

    Израильская публика по-разному встречает российских артистов. Так, например, шоумен Максим Галкин увеличил количество своих выступлений в стране из-за большого спроса.

    Киркорову и Розенбауму путь на сцену закрыли. По одной из версий, на отмену концертов повлияла украинская диаспора, как это было в случае с Сабуровым, который отказался высказывать свою точку зрения о спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

    Ранее стало известно, что гастрольный тур по Израилю был отменен у комика Нурлана Сабурова. Это произошло после его скандального выступления в США.

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