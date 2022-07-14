Филипоненко: ВС РФ и НМ ЛНР заняли позиции в 2,5 километра от Соледара

Российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР закрепились в окрестностях Соделара и готовятся к операции по освобождению города от украинской армии.
В четверг, 14 июля, представитель Народной милиции Иван Филипоненко сообщил РИА Новости, что российские военные встали в 2,5 километра от Соледара. ВСУ в свою очередь закрепились в жилых кварталах и используют мирных жителей как живой щит.
«Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город», — рассказал Филипоненко.
Ранее в четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС РФ зашли в городскую черту и заявил, что освобождение Соледара является лишь вопросом времени.