Подразделения Народной милиции ЛНР продолжат наступление на ВСУ даже после освобождения своей территории. Об этом рассказал представитель республики в РФ Иван Филипоненко.
«Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма», — написал представитель в своем Telegram-канале.
Ранее, 2 мюля, стало известно о том, что ВС РФ и бойцы Народной милиции ЛНР взяли под свой контроль Лисичанск. Это был последний, из оставшихся городов республики, в котором находились остатки формирований украинских националистов.
В воскресенье о полном освобождении Луганской Народной Республики от противника глава минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Генштаб ВСУ только спустя сутки сообщил об отходе своих подразделений из Лисичанска