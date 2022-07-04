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Филипоненко: бойцы НМ ЛНР продолжат наступление после освобождения республики

Филипоненко: бойцы НМ ЛНР продолжат наступление после освобождения республики
Федеральное агентство новостей

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжат наступление на ВСУ даже после освобождения своей территории. Об этом рассказал представитель республики в РФ Иван Филипоненко.

«Народная милиция ЛНР будет продолжать наступление, пока не освободит территорию от украинского нацизма», — написал представитель в своем Telegram-канале.

Ранее, 2 мюля, стало известно о том, что ВС РФ и бойцы Народной милиции ЛНР взяли под свой контроль Лисичанск. Это был последний, из оставшихся городов республики, в котором находились остатки формирований украинских националистов.

В воскресенье о полном освобождении Луганской Народной Республики от противника глава минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Генштаб ВСУ только спустя сутки сообщил об отходе своих подразделений из Лисичанска

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