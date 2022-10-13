Фигуристы Кацалапов и Синицина раскрыли причины переноса свадьбы

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина рассказали, почему дважды переносили дату своего бракосочетания.
Изначально пара хотела расписаться в августе. С теплой погодой они угадали, а сезон отпусков не предусмотрели. Оказывается, что на тот момент все друзья фигуристов были либо на съемках, либо отдыхали за границей, пишет «7Дней».
Однако из-за приглашения выступить в ледовых спектаклях фигуристки Татьяны Навки им самим пришлось назначить новую дату и обзванивать всех гостей. Но опять большинство людей были заняты. Поэтому фигуристы решили выбрать удобную для всех дату — 2 октября.
«В общем, пришлось дату перенести. Снова обзвонили друзей, и снова большая часть людей оказалась занята. И тогда мы выбрали 2 октября. Вот эта дата была всем удобна», — объяснила Синицина.
Известно, что до брака пара встречалась восемь лет. Кацалапов сделал предложение своей возлюбленной на Мальдивах, после чего они устроили памятную фотосессию.