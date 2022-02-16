Фигуристка Валиева станет участницей показательных выступлений в случае выхода в тройку призеров

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку призеров.

МОК также сообщил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными.

Ранее Международное агентство тестирования заявило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Однако делать выводы по поводу дела российской спортсменки неуместно, поскольку Спортивный арбитражный суд не провел полного разбирательства, рассказал официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

загрузка...