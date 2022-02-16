Фигуристка Валиева станет участницей показательных выступлений в случае выхода в тройку призеров

Фигуристка Валиева станет участницей показательных выступлений в случае выхода в тройку призеров Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку призеров.

МОК также сообщил, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными.

Ранее Международное агентство тестирования заявило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат на триметазидин. Однако делать выводы по поводу дела российской спортсменки неуместно, поскольку Спортивный арбитражный суд не провел полного разбирательства, рассказал официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

 
загрузка...
 
валиева олимпиада фигуристка
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru