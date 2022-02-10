Фигуристка Валиева не будет отвечать за обнаруженный запрещенный препарат

Юная спортсменка Камила Валиева не будет отвечать за найденный в пробе препарат, который используется для лечения кардиологических проблем, так как ответственность за его употребление наступает с 16 лет. Об этом сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

Обнаруженный в декабрьской пробе Валиевой триметазидин не является допингом., но уже около десяти лет запрещен для приема спортсменам. Об этом информирует источник Федерального агентства новостей.

На данный момент проводится расследование, от кого юная спортсменка могла получить препарат. Источник издания отметил, что фигуристка могла и сама приобрести лекарство, так как оно продается без рецепта. Еще одним предположением является, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой с водой еще прошлой осенью случайным образом.

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