Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями сразу после награждения на ОИ-2022

Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями сразу после награждения на ОИ-2022 Новости
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что чувствует после победы на Олимпийских играх в Пекине, а также поделилась планами на ближайшее время.

После прошедшей в пятницу, 18 февраля, церемонии награждения Щербакова отметила, что сейчас она буквально опустошена.

«Медаль очень тяжелая. Я легла спать в 9 утра на пару часов. Чувствую себя нормально. Осознания победы нет. Состояние — без лишних мыслей. Мне удалось побыть одной. В голове никаких мыслей — пустота и радость. Когда появятся не знаю», — поделилась своими эмоциями российская спортсменка. 

Сейчас 17-летняя россиянка больше всего мечтает вернуться домой и увидеться с родными, пишет «Чемпионат».

Анна Щербакова выиграла золото в личных соревнованиях, серебряную медаль завоевала еще одна россиянка — Александра Трусова. Камила Валиева, которой пророчили первое место на главных стартах четырехлетия, осталась без медали.

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