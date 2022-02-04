Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022

Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022 Новости
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Российский фигурист Марк Кондратюк в короткой программе командного турнира ОИ в Пекине занял третье место.

Командные соревнования фигуристов начались в пятницу. Первой дисциплиной является короткая программа в мужском одиночном катании.

Первым стал американец Натан Чен — 111,71 балла. Второе место получил японец Сема Уно — 105,46 балла. Кондратюк с тройным акселем и двумя четверными прыжками набрал 95,81 балла.

Американская сборная с десятью очками вышла в лидеры командного турнира. Второе место занимает японская команда (9), третье — российская (8). Командный турнир фигуристов продолжится ритм-танцем позже.

 
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Марк Кондратюк олимпиада-2022 пекин
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