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Фигуранту дела об избиении петербуржца за отказ «прикурить» дали три года колонии

Фигуранту дела об избиении петербуржца за отказ «прикурить» дали три года колонии
pixabay.com

Суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который жестоко избил прохожего, отказавшего «прикурить». Об этом сообщил источник 78.ru.

По данным следствия, ночью 22 апреля 2020 года на улице Вавиловых подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ на просьбу поделиться сигаретой, с силой толкнул оппонента. После того, как петербуржец упал на асфальт, злоумышленник нанес ему множество ударов ногами в область головы.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Согласно медицинскому заключению, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

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RusNewsToday24
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