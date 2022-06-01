Фигуранту дела об избиении петербуржца за отказ «прикурить» дали три года колонии

Суд Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который жестоко избил прохожего, отказавшего «прикурить». Об этом сообщил источник 78.ru.
По данным следствия, ночью 22 апреля 2020 года на улице Вавиловых подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ на просьбу поделиться сигаретой, с силой толкнул оппонента. После того, как петербуржец упал на асфальт, злоумышленник нанес ему множество ударов ногами в область головы.
Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. Согласно медицинскому заключению, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.