Фигуранту дела об избиении петербуржца за отказ «прикурить» дали три года колонии

По данным следствия, ночью 22 апреля 2020 года на улице Вавиловых подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, получив отказ на просьбу поделиться сигаретой, с силой толкнул оппонента. После того, как петербуржец упал на асфальт, злоумышленник нанес ему множество ударов ногами в область головы.