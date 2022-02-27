FIDE осудила поддержку шахматиста Карякина в адрес Путина

Международная шахматная федерация осуждает публичное заявление гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал военную спецоперацию России.

Представители организации подчеркнули, что не одобряют одобрительные высказывания в сторону военных действий. Дело шахматиста из РФ будет передано в комиссию по этике и дисциплине.

Кроме того, совет FIDE запретил символику России и Белоруссии на своих соревнованиях. Обе страны не смогут также включать государственные гимны и использовать флаги во всех играх с рейтингом.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что спецоперация — единственный шанс установить мир и предотвратить полномасштабный вооруженный конфликт. Его слова передает телеканал «360».

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