Фиаско близко: Захарова нанесла мощный удар по лжедипломатии Европы, метко поставив на место Борреля

MFA Russia/ Globallookpress.com Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

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MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова метко ответила на новое заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обвинив ЕС в «лжедипломатии и подлых манипуляциях». Россияне в Сети поддержали российского политика, отметив, что Захарова всегда в своих высказываниях попадает в точку. 

Боррель заявил, что давление Запада на Россию может «подтолкнуть» Российскую Федерацию к Китаю, и это приведет к созданию «глобального Юго-Востока и Северо-Запада» и «невероятному дисбалансу».

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель.

MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com

Захарова заявила, что не доверила бы Евросоюзу и «балансировку колес», а не то, что геополитики.

«Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — написала Захарова в своем Telegram-канале. 

Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Пользователи в Сети оставили тысячи комментариев под постом официального представителя МИД. Россияне поддержали Марию Захарову, подчеркнув, что стиль ответа российского политика как всегда неповторим. 

«Если мы толкнем Россию к Китаю… Они смеются? В смысле “если”? Давно уже толкнули. Сознательно. Теперь пусть пожинают плоды и ждут своего фиаско. А фиаско близко»;

«Мария, Ваш стиль дипломатических ударов неповторим! Браво!»;

«Мария, спасибо Вам за блестящую аналитику, знание истории и великолепное изложение истины!»;

«Вы — гордость дипломатии и эталон!»;

«Видимо, они отталкиваются от той политики, которую ведут сами»;

«Разнесла по полной! Как всегда факты и только факты! Браво! Умница!!!»;

«Да они все лживые и продажные, что вы от них ожидали?»;

«Мария, спасибо Вам большое!!! Горловка с Вами!» — написали россияне. 

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в беседе с «Народными Новостями», что даже те государства, которые стали частью западной политики против России, очень скоро осознают свою ошибку и попытаются «отыграть назад».

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