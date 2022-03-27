Фиаско близко: Захарова нанесла мощный удар по лжедипломатии Европы, метко поставив на место Борреля

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель.