Фестиваль «Звезды Русского Радио» отгремел в московских «Лужниках»

Музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» состоялся в спорткомплексе «Лужники» в рамках Дня Московского спорта. Жарким субботним днем перед жителями столицы выступали более 50 российских артистов.
Многочасовой праздник стал местом притяжения десятков тысяч зрителей, которые пели и танцевали вопреки 30-градусной жаре. Перед москвичами выступили звезды российской сцены – Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Валерия, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Uma2rmaH, Елена Север, Слава, ЮрКисс, Люся Чеботина, Анна Семенович, ВладиМир, Anna Asti, «Те100стерон», Хабиб, Маша Вебер, Стас Пьеха, DAVA и многие другие.
Артисты исполняли не только свои новые композиции, но и любимые слушателями «Русского Радио» песни, звучащие из года в год. Под легендарную композицию группы «Земляне» «Трава у дома» москвичи, без прикрас, радостно скандировали.
На популярный фестиваль стремились попасть не только горожане, но и сами артисты. По словам Григория Лепса, еще утром он был в Италии, где проводил свой отпуск, но через несколько часов прилетел в Москву для участия в празднике «Русского Радио».