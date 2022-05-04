Фестиваль «Весна Победы» прошел в Челябинске

Посетители «Весны Победы» смогли увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Челябинские реконструкторы организовали ряд интерактивных площадок и выставок. Школьники приняли участие в конкурсе чтецов и викторинах, посетили фотовыставки и экскурсии, сообщает «Полит74.RU».