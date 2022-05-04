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    Фестиваль «Весна Победы» прошел в Челябинске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Фестиваль «Весна Победы» прошел в Челябинске

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    Semen Likhodeev/Russian Look/Globallookpress

    Центр историко-культурного наследия Челябинска организовал на территории Сада Победы патриотический фестиваль.

    Посетители «Весны Победы» смогли увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Челябинские реконструкторы организовали ряд интерактивных площадок и выставок. Школьники приняли участие в конкурсе чтецов и викторинах, посетили фотовыставки и экскурсии, сообщает «Полит74.RU».

    Большой популярностью пользовались выставки военной техники, вооружения, артефактов, найденных поисковиками на полях сражений. Победную атмосферу обеспечили челябинские клубы реконструкторов «Дивизион», «Серебряный единорог» и «Чумаданъ».

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