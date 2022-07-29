Фестиваль уличной еды пройдет в Ростове-на-Дону

В Ростов-на-Дону съедутся известные повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и многих других российских городов, передает портал «Привет-Ростов.ру». Они представят не только традиционные блюда своих регионов, но и авторские экспериментальные блюда уличной кухни.