Фестиваль уличной еды пройдет в Ростове-на-Дону

Глава донской столицы Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале анонсировал проведение в Ростове-на-Дону масштабного фестиваля уличной еды. Мероприятие запланировано на 17 и 18 сентября.
В Ростов-на-Дону съедутся известные повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и многих других российских городов, передает портал «Привет-Ростов.ру». Они представят не только традиционные блюда своих регионов, но и авторские экспериментальные блюда уличной кухни.
Фестиваль будет являться очередным этапом премии Russian Street Food Awards. Победитель выйдет в финал конкурса. Финалисты будут бороться за главный приз в Калининграде в конце лета следующего года.