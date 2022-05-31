Фестиваль «Новая волна» перенесли на следующий год

«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей “Новой волны” из разных стран», — говорится в сообщении на странице фестиваля в «ВКонтакте».