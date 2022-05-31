Фестиваль «Новая волна» перенесли на следующий год

Организаторы международного музыкального конкурса «Новая волна» приняли решение о переносе вокального состязания на 2023 год.
Фестиваль должен был состояться в августе 2022 года. Конкурс перенесли из-за невозможности проведения в связи с текущей ситуацией в мире.
«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей “Новой волны” из разных стран», — говорится в сообщении на странице фестиваля в «ВКонтакте».
Международный музыкальный конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года. В фестивале принимают участие звезды отечественной эстрады, мировые знаменитости, а также молодые и перспективные исполнители.