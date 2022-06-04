Фестиваль муралов впервые пройдет на Ямале

Первый фестиваль муралов пройдет на Ямале. Осенью многоэтажные дома региона пополнятся 24 новыми «полотнами», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Монументальная живопись (мурал) и раньше украшала города Ямала. Высота некоторых арт-объектов достигает 25 квадратных метров. На фестивале уличные художники будут бороться за звание лучших в трех номинациях, пишет сайт «Красный Север».
Тема первой номинации — патриотическая. Художникам предстоит отразить в своих работах любовь к России, родным местам и Ямалу. Участники категории «Открывая Арктику» будут демонстрировать на стенах колорит севера, культуру и быт народов.
Третья номинация «Взгляд в будущее» посвящена перспективам развития промышленности, науки и других сфер Ямала. Участники будут расписывать дома в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме и других городах.