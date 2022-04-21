Фестиваль Arctic Wave пройдет в апреле в пяти городах России

Гостями и участниками фестиваля станут ведущие ученые и бизнесмены страны. Целью его является ознакомление россиян с перспективами развития Севера, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Также фестиваль будет посвящен популяризации науки в регионе и тому, как сделать его более привлекательным для жизни.