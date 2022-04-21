Фестиваль Arctic Wave пройдет в апреле в пяти городах России

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В апреле в Норильске, Дудинке, Никеле, Заполярном и Мончегорске пройдет фестиваль научных открытий и изобретений Arctic Wave. Такой массовый формат позволит сделать мероприятие доступнее и значительно расширить его программу.
Гостями и участниками фестиваля станут ведущие ученые и бизнесмены страны. Целью его является ознакомление россиян с перспективами развития Севера, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Также фестиваль будет посвящен популяризации науки в регионе и тому, как сделать его более привлекательным для жизни.
Ученые будут встречаться со школьниками и студентами, знакомить их с историей покорения Севера, а также проведут открытые лектории для жителей городов. Выступления затронут широкую тематику: путешествия, технологии, современную науку, историю.