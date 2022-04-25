Фермеры в Ленобласти планируют обеспечить россиян осетром, форелью и карпом

Фермеры уже ведут поиски кормов, произведенных в России и странах-партнерах, для замены импортных аналогов. Для карпа и других бюджетных видов рыб уже используются отечественные корма. В дальнейшем «Акваферма» намерена начать разведение еще и арктического гольца.