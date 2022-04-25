Фермеры в Ленобласти планируют обеспечить россиян осетром, форелью и карпом

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Фермеры из Ленинградской области занимаются выращиванием рыбы и замещают импортные корма продукцией российского производства.
На «Акваферме», основанной в 2018 году, работают установки замкнутого водоснабжения. В них выращиваются деликатесные виды рыб — осетр и форель. Фермеры также занимаются разведением тиляпии и карпа.
Всего за 2021 год «Акваферма» вырастила порядка 35 тонн живой осетрины. Рыбная продукция поставляется на рынки, в розничные магазины и рестораны, передают «Хорошие новости».
Фермеры уже ведут поиски кормов, произведенных в России и странах-партнерах, для замены импортных аналогов. Для карпа и других бюджетных видов рыб уже используются отечественные корма. В дальнейшем «Акваферма» намерена начать разведение еще и арктического гольца.