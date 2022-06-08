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Фермеры Херсонской области обсудили с Кириенко вопросы реализации зерновых культур

Фермеры Херсонской области обсудили с Кириенко вопросы реализации зерновых культур
Pxhere.com/PD

Фермер из Херсонской области Алексей Ковалев написал в одной из соцсетей пост о встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Этот разговор стал очень важным для всех представителей сельскохозяйственной отрасли региона. Кириенко отвечал на вопросы, которые касались реализации зерновых и технических культур урожая прошлого года, а также дальнейших перспектив. Ковалев отметил, что обсуждение проблем шло максимально детально.

«Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действует на территории РФ», — подчеркнул фермер.

Помимо этого, поднималась тема статуса Херсонской области. По словам Ковелева, все участники разошлись с осознанием того, что «Россия слышит и понимает» и что интеграция с ней уже происходит.

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