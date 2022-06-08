Фермеры Херсонской области обсудили с Кириенко вопросы реализации зерновых культур

Этот разговор стал очень важным для всех представителей сельскохозяйственной отрасли региона. Кириенко отвечал на вопросы, которые касались реализации зерновых и технических культур урожая прошлого года, а также дальнейших перспектив. Ковалев отметил, что обсуждение проблем шло максимально детально.