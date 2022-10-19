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«Ференцварош» Черчесова уступил команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии

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Агентство «Москва» | Иванко Игорь

Будапештский «Ференцварош», который возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, проиграл команде третьей лиги в матче Кубка Венгрии.

«Ференцварош» потерпел сенсационное поражение от клуба третьего дивизиона «Иванча» в игре 1/16 финала Кубка Венгрии по футболу. Матч завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:3. В составе «Ференцвароша» забитыми мячами отметились Кристоффер Захариассен и Райан Ммаэ.

Команда Черчесова завершила выступление в Кубке Венгрии. Стоит отметить, что «Ференцварош», лидирующий в чемпионате страны, является действующим победителем турнира.

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