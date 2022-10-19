«Ференцварош» Черчесова уступил команде третьего дивизиона в Кубке Венгрии

Команда Черчесова завершила выступление в Кубке Венгрии. Стоит отметить, что «Ференцварош», лидирующий в чемпионате страны, является действующим победителем турнира.

«Ференцварош» потерпел сенсационное поражение от клуба третьего дивизиона «Иванча» в игре 1/16 финала Кубка Венгрии по футболу. Матч завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:3. В составе «Ференцвароша» забитыми мячами отметились Кристоффер Захариассен и Райан Ммаэ.