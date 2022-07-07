Фемактивистка Настя Красильникова рассказала о борьбе за женские права в условиях спецоперации: “Нужно бороться еще более отчаянно”

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Настя Красильникова

Медиа “Черта” поговорило с журналисткой, фемактивисткой и создательницей телеграм-канала “дочь разбойника” Настей Красильниковой — о том, “как борьба женщин против гендерного насилия стала борьбой с государственной агрессией”.

Так, Красильникова рассказала, что после 24 февраля запустила социальный проект, чтобы помогать женщинам:

Я провела в оцепенении примерно неделю после 24 февраля, а потом поняла, что нужно делать в этих обстоятельствах — и запустила проект #женщиныУкраины в своем телеграм-канале “дочь разбойника”. Мне показалось важным зафиксировать женский опыт. Женщины участвуют в ***** (спецоперации. — Прим. ред.) и имеют дело с ее последствиями наравне с мужчинами. Кроме женщин, которые непосредственно воюют в ВСУ, есть огромное количество тех, кто спасает других людей, занимается волонтерской работой, несет ответственность за детей.

Со временем я стала понимать, что даже не столько гендерное равенство, сколько борьба за права женщин становится гораздо более актуальной. Потому что все, что мы видим на войне, — это то самое насилие, о борьбе с которым так много говорили феминистки.

Красильникова объяснила, почему сейчас борьба за женские права особенно актуальна:

Может показаться, что ***** (спецоперация. — Прим. ред.) обесценивает важные вопросы, которые много лет волнуют женщин, но на самом деле она делает их только острее. И в этой ситуации нам нужно еще больше сил, гораздо больше терпения, желания переть как танк, несмотря на то, что повсюду вырастают препятствия. У меня ощущение, что из-за всего, что происходит, в России с правами женщин будет все хуже и хуже, хотя, казалось бы, куда хуже? Значит, теперь нужно бороться еще более отчаянно.

Я точно знаю, чем должна заниматься, и делаю свое дело с прежним упорством. Конечно, комментаторы пишут мне, что “феминизм неактуален”, но мне плевать на это мнение. Я думаю, что эти люди считали, что феминизм неактуален и в 2020 году, потому что: “Пандемия же, ну какие права женщин?”. Но как раз пандемия показала, что феминизм важен — именно потому, что женщины в первую очередь страдают от глобальных передряг. То же самое нам показывает ***** (спецоперация. — Прим. ред.).

После начала военной спецоперации РФ на Украине Красильникова вместе с сыном покинула Россию из-за угроз: