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Федутинов: новый беспилотник от «Алмаз-Антея» поможет разведчикам ВС РФ в Донбассе

Федутинов: новый беспилотник от «Алмаз-Антея» поможет разведчикам ВС РФ в Донбассе
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Специалисты концерна «Алмаз-Антей» разработали новейший беспилотник, с помощью которого подразделения ВС РФ на Украине смогут осуществлять высокоэффективную разведку. Об этом заявил эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

В беседе с РИА Новости Федутинов подчеркнул, что в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине выявилась высокая востребованность сухопутных подразделений в мультикоптерах — малоразмерных беспилотниках.  

«Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия», — отметил эксперт.

По его словам, использование мультикоптеров в значительной степени повысит ситуационную осведомленность в войсках, тем самым снизив потери личного состава. Концерн «Алмаз-Антей» накануне как раз объявил о запуске таких БПЛА в опытное производство, добавил Федутинов.  

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