Федутинов: новый беспилотник от «Алмаз-Антея» поможет разведчикам ВС РФ в Донбассе

По его словам, использование мультикоптеров в значительной степени повысит ситуационную осведомленность в войсках, тем самым снизив потери личного состава. Концерн «Алмаз-Антей» накануне как раз объявил о запуске таких БПЛА в опытное производство, добавил Федутинов.