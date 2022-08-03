Федутинов: новый беспилотник от «Алмаз-Антея» поможет разведчикам ВС РФ в Донбассе

Специалисты концерна «Алмаз-Антей» разработали новейший беспилотник, с помощью которого подразделения ВС РФ на Украине смогут осуществлять высокоэффективную разведку. Об этом заявил эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
В беседе с РИА Новости Федутинов подчеркнул, что в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине выявилась высокая востребованность сухопутных подразделений в мультикоптерах — малоразмерных беспилотниках.
«Подобного рода системы позволяют подразделениям низшего звена оперативно получать критически важные данные видовой разведки в ближнем радиусе действия», — отметил эксперт.
По его словам, использование мультикоптеров в значительной степени повысит ситуационную осведомленность в войсках, тем самым снизив потери личного состава. Концерн «Алмаз-Антей» накануне как раз объявил о запуске таких БПЛА в опытное производство, добавил Федутинов.