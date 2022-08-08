Федункив откровенно рассказала о семейной жизни с молодым итальянцем

Российская актриса Марина Федункив живет в счастливом браке с молодым итальянцем Стефано Маджи. Влюбленный супруг осыпает жену комплиментами, помогая ей бороться с комплексами и негативом.
Гражданин Италии младше звезды Comedy Woman на 12 лет и стал ее третьим избранником. Сама актриса не ощущает возрастной разницы между ними и заявляет, что Маджи служит естественным дополнением к ней. Знаменитость чувствует себя в новом замужестве прекрасно.
«Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого, и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни», — рассказала артистка изданию «СтарХит».
При этом итальянский муж запрещает юмористке критически себя оценивать или принижать — такой постоянный позитив он него помогает Марине Федункив игнорировать все свои недостатки.