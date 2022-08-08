Федункив откровенно рассказала о семейной жизни с молодым итальянцем

«Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила все на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого, и когда начало получаться, мне так понравилось! Я стала ловить кайф от жизни», — рассказала артистка изданию «СтарХит».