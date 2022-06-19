Федосеева-Шукшина призналась, что не могла уснуть из-за слухов о тайной свадьбе Алибасова

Актриса и народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как отреагировала на слухи о женитьбе музыканта и композитора Бари Алибасова на своей помощнице.
Отношения между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым продолжают интересовать поклонников. По словам 83-летней актрисы, музыкант хорошо к ней относится и даже называет «любимой» во время телефонных разговоров перед сном. Именно поэтому артистка эмоционально восприняла слухи об отношениях музыканта с кем-то еще.
«О, я сегодня из-за этих известий, которые посыпались, не спала всю ночь. Давно не испытывала. Чувство страха, боязни, злости. Позвонили кто-то и сказали, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова. Даже не могу вспоминать. Оторопь такая, что я не могла продыхнуть, думала, что наступил конец моей жизни», — рассказала звезда «Калины красной» в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Актриса отметила, что эта новость вызвала у нее такую острую реакцию из-за поступка Алибасова, который решил сделать свадьбу тайной. Федосеева-Шукшина не ожидала, что музыкант так с ней поступит.