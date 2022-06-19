Федосеева-Шукшина призналась, что не могла уснуть из-за слухов о тайной свадьбе Алибасова

«О, я сегодня из-за этих известий, которые посыпались, не спала всю ночь. Давно не испытывала. Чувство страха, боязни, злости. Позвонили кто-то и сказали, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова. Даже не могу вспоминать. Оторопь такая, что я не могла продыхнуть, думала, что наступил конец моей жизни», — рассказала звезда «Калины красной» в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.