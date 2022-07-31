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Федору Добронравову в последнем сезоне «Сватов» нашли дублера

Федору Добронравову в последнем сезоне «Сватов» нашли дублера
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Актеру Федору Добронравову во время съемок последнего, седьмого сезона сериалы «Сваты» нашли замену. Правда, только на одну сцену. 

Им стал дублер по имени Сергей Сманцер. Мужчина появился на съемочной площадке совершенно случайно, однако сразу поразил продюсеров своим сходством с Добронравовым, передает «Комсомольская правда».

«В сценарии моему персонажу нужно просто было оказаться у клуба и глянуть на стенд с анонсом киноленты “Старые клячи”. Съемки велись со спины», — поделился Сергей.

Дублеру удалось лично познакомиться с актером. По его словам, это произошло при съемках Масленицы. В жизни Добронравов оказался таким же энергичным и позитивным, как и в сериале.

дублер замена сваты Федор Добронравов
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RusNewsToday24
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