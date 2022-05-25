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Федор Добронравов высказался об уходе зарубежного кино из России

Федор Добронравов высказался об уходе зарубежного кино из России
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Актер Федор Добронравов прокомментировал решение западных киностудий покинуть российский рынок. Артист отметил, что с радостью воспринял данную новость.

Звезда сериала «Сваты» заявила, что в последние 20 лет российские фильмы находились под давлением Голливуда. По мнению артиста, именно в отечественных проектах есть чистота, совесть и душа.

«Я счастлив!» — признался он в интервью для kp.ru

Западные корпорации покинули рынок России после начала специальной операции на Украине. О ее проведении 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. 

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