Федор Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от этой киноленты и больше не хочет сниматься в ней. Как отметил актер Николай Пиминов, Добронравову надоела роль Ивана Будько, передает издание SOLENKA.INFO.
По словам Пиминова, Добронравову нравилось участвовать в съемках сериала, но он устал от своей роли и не хочет, чтобы его сопоставляли с сериальным прототипом. Примечательно, что образ Ивана Будько — смекалистого свата — сценаристы написала специального под Добронравова. Представить другого артиста на этой роли Пиминов просто не может.
В завершение Пиминов выразил надежду, что Добронравов все-таки передумаем и продолжит сниматься в «Сватах».