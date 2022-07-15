Федор Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»

По словам Пиминова, Добронравову нравилось участвовать в съемках сериала, но он устал от своей роли и не хочет, чтобы его сопоставляли с сериальным прототипом. Примечательно, что образ Ивана Будько — смекалистого свата — сценаристы написала специального под Добронравова. Представить другого артиста на этой роли Пиминов просто не может.