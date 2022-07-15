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Федор Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»

Федор Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от этой киноленты и больше не хочет сниматься в ней. Как отметил актер Николай Пиминов, Добронравову надоела роль Ивана Будько, передает издание SOLENKA.INFO.

По словам Пиминова, Добронравову нравилось участвовать в съемках сериала, но он устал от своей роли и не хочет, чтобы его сопоставляли с сериальным прототипом. Примечательно, что образ Ивана Будько — смекалистого свата — сценаристы написала специального под Добронравова. Представить другого артиста на этой роли Пиминов просто не может.

В завершение Пиминов выразил надежду, что Добронравов все-таки передумаем и продолжит сниматься в «Сватах».

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RusNewsToday24
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