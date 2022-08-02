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Федор Бондарчук снимает сериал “Актрисы” по сценарию Паулины Андреевой: первые фото

Федор Бондарчук снимает сериал "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой: первые фото

Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева приступили к работе над новым совместным проектом — сериалом “Актрисы”. Бондарчук выступил режиссером 10-серийного драмеди, Андреева стала автором сценария, среди продюсеров — Валерий Тодоровский. В главных ролях снялись Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Над проектом также работают люди из команды сериала “Псих” — его режиссером выступил Бондарчук, сценарий написала Андреева.

Сериал “Актрис” будет посвящен внутренней актерской кухне и, как сказано в пресс-релизе, “разрушит зрительские представления о жизни актеров”:

Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.


Сергей Бондарчук, Валерий Тодоровский, Паулина Андреева и Алексей Киселев


Федор Бондарчук


Оксана Кравчук и Федор Бондарчук


Наталья Суркова


Олег Глушков


Ольга Филипук

Истории героев будут развиваться в нескольких временных пластах, что позволит проследить за тем, как меняются персонажи.

Цифровая премьера сериала состоится в 2023 году на видеосервисах Wink и “Кинопоиск”.


Петр Скворцов


Елена Николаева


Елена Николаева и Федор Бондарчук


Светлана Ходченкова и Сергей Гилев


Алексей Макаров


Игорь Золотовицкий


Роман Евдокимов и Антон Риваль

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