Федор Бондарчук снимает сериал “Актрисы” по сценарию Паулины Андреевой: первые фото

Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева приступили к работе над новым совместным проектом — сериалом “Актрисы”. Бондарчук выступил режиссером 10-серийного драмеди, Андреева стала автором сценария, среди продюсеров — Валерий Тодоровский. В главных ролях снялись Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Над проектом также работают люди из команды сериала “Псих” — его режиссером выступил Бондарчук, сценарий написала Андреева.
Сериал “Актрис” будет посвящен внутренней актерской кухне и, как сказано в пресс-релизе, “разрушит зрительские представления о жизни актеров”:
Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.
Сергей Бондарчук, Валерий Тодоровский, Паулина Андреева и Алексей Киселев
Федор Бондарчук
Оксана Кравчук и Федор Бондарчук
Наталья Суркова
Олег Глушков
Ольга Филипук
Истории героев будут развиваться в нескольких временных пластах, что позволит проследить за тем, как меняются персонажи.
Цифровая премьера сериала состоится в 2023 году на видеосервисах Wink и “Кинопоиск”.
Петр Скворцов
Елена Николаева
Елена Николаева и Федор Бондарчук
Светлана Ходченкова и Сергей Гилев
Алексей Макаров
Игорь Золотовицкий
Роман Евдокимов и Антон Риваль