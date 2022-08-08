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Федерация профсоюзов ЛНР заявила о готовности к взаимодействию с патриотическими силами России

prt scr youtube.com/ lgikvideo
prt scr youtube.com/ lgikvideo

Заместитель председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Олег Акимов в ходе рабочей поездки встретился с коллегами из Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов ЛНР.

В ходе мероприятия председатель организации Игорь Рябушкин отметил, что ЛНР полностью готова к взаимодействию с российскими патриотическими движениями. Специалисты также обсудили вопросы активного участия профсоюзов в подготовке референдума о вхождении ЛНР в состав России.

Кроме того, участники встречи рассмотрели планы по дальнейшему развитию международного сотрудничества и выстраиванию отношений с различными профсоюзными движениями.

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RusNewsToday24
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