Федерация профсоюзов ЛНР заявила о готовности к взаимодействию с патриотическими силами России

В ходе мероприятия председатель организации Игорь Рябушкин отметил, что ЛНР полностью готова к взаимодействию с российскими патриотическими движениями. Специалисты также обсудили вопросы активного участия профсоюзов в подготовке референдума о вхождении ЛНР в состав России.