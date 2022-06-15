Федеральный штаб «Мы вместе» станет центром взаимодействия Донбасса и России в рамках ПМЭФ-2022

Сегодня, 15 июня стартовал юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Участие в мероприятии принял федеральный штаб по оказанию гуманитарной помощи республикам (ЛДНР) «Мы вместе». В беседе с «Народными Новостями», входящих в Медиагруппу «Патриот», руководитель штаба, заместитель руководителя исполкома российского «Народного Фронта» Борис Подольный рассказал о значимости поднятия вопроса помощи жителям Донбасса в рамках ПМЭФ.
Подольный отметил, что представители штаба «Мы вместе» 19 февраля вылетели в Ростов, в момент начала эвакуации жителей Донбасса. После чего, с конца того же месяца, штаб зашел на территорию республик для оказания гуманитарной помощи.
Руководитель штаба подчеркнул, что за все прошедшее время сложились достаточно устойчивые связи с жителями и администрациями ЛДНР.
«Поэтому, когда появилась возможность принять участие на ПМЭФ, мы предложили свой стенд. Дело в том, что у ЛДНР нет своих стендов», — объяснил Подольный.
Собеседник НН сообщил, что с 16 июня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на данном стенде будут подписывать соглашения с регионами РФ, с министерствами взаимодействий. Тут же представители бизнеса Донбасса будут подписывать соглашения с корпоративными структурами России.
«Можно долго давать людям рыбу, но лучше дать им удочку. Так, если рыбу мы даем, начиная с 19 февраля, то сейчас происходит история с удочкой. Ведь нужно понимать, что жизнь регионов будет невозможна без восстановления экономики и инфраструктуры. Поэтому это еще один акцент в нашей деятельности. Мы стараемся системно развить экономику ЛДНР, восстанавливать рабочие места жителей республик, помогать им с восстановлением разрушенной инфраструктуры», — рассказал руководитель штаба.
Он подчеркнул, что все перечисленные выше процессы получается реализовывать благодаря совместному желанию жителей Донбасса и россиян.
«В силу оторванности республик в последние годы от современных экономических трендов местный бизнес, с точки зрения технологий и способов ведения, отстает. Поэтому жителям Донбасса сейчас очень важно помогать реинтегрироваться в большое экономическое пространство с ЕС, Россией и СНГ. Я уверен, что со временем ЛДНР станут полноправными членами там и будут вести успешную хозяйственную деятельность», — высказался Подольный.
Он также сообщил, что фонд «Мы вместе» в рамках ПМЭФ ведет активное взаимодействие с другими участниками форума.
«Буквально сегодня к нам подходили представители общероссийской организации «Здоровое отечество». С ними состоялись переговоры, итогом которых станет подписание договора. С данной организацией мы уже были знакомы, так как вместе ездили в республики», — объяснил собеседник НН.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.