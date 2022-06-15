Федеральный штаб «Мы вместе» станет центром взаимодействия Донбасса и России в рамках ПМЭФ-2022

«Можно долго давать людям рыбу, но лучше дать им удочку. Так, если рыбу мы даем, начиная с 19 февраля, то сейчас происходит история с удочкой. Ведь нужно понимать, что жизнь регионов будет невозможна без восстановления экономики и инфраструктуры. Поэтому это еще один акцент в нашей деятельности. Мы стараемся системно развить экономику ЛДНР, восстанавливать рабочие места жителей республик, помогать им с восстановлением разрушенной инфраструктуры», — рассказал руководитель штаба.