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Федеральная комиссия по связи США просит Google и Apple удалить приложение TikTok из магазинов

Федеральная комиссия по связи США просит Google и Apple удалить приложение TikTok из магазинов

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В США начался новый этап противостояния властей и TikTok. Комиссар Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр написал письма гендиректору Alphabet Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку. В них он потребовал удалить TikTok из магазинов Google Play и App Store.


По мнению Карра, приложение собирает и передаёт слишком много конфиденциальных данных, причём потом программа передаёт их в Пекин. Карр отметил, что приложение может сохранять черновики, имеет доступ к истории поиска, перехватывает нажатия кнопок, отслеживает данные биометрии, а также имеет доступ к тексту, изображениям и видео в буфере обмена.

«TikTok — это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре», — отметил американский чиновник. Также он заявил, что недавнее исследование показало, что сотрудники TikTok в Китае имели доступ к личным данным американских пользователей.

Магазинам дали срок до 8 июля, чтобы удалить приложение или обосновать отказ сделать это. Отметим, что это не первое противостояние китайского приложения и властей США. Ранее компании ByteDance  хотели запретить транзакции в TikTok.

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TikTok
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