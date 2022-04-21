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    Федерация международных конкурсов исключила конкурс Чайковского из своего состава

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федерация международных конкурсов исключила конкурс Чайковского из своего состава

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    pixabay.com

    Всемирная федерация
    международных музыкальных конкурсов (WFIMC) по итогам
    голосования на внеочередном заседании генеральной ассамблеи исключила из
    состава Международный конкурс имени П. И. Чайковского.

    Данное решение было
    принято в связи с отказом руководства конкурса Чайковского публично осудить
    действия России на Украине. Руководитель Андрей Малышев сообщил о преследовании
    российских музыкантов с требованием выступить с политическим заявлением.

    «В последнее
    время от нас стали требовать высказаться по тому или иному политическому
    вопросу, мы же стояли и будем стоять на своем — конкурс Чайковского, как и наша
    государственная компания Росконцерт, занимается сферой музыки и искусства, в
    этих вопросах мы профессионалы и именно по этим вопросам мы готовы вести диалог»,
    — сказал Малышев на заседании.

    При этом в своем предыдущем
    заявлении дирекция WFIMC осуждала какие-либо санкции
    против граждан России по гражданскому признаку, подчеркивая важность совместной
    работы вне зависимости от внешних условий.

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