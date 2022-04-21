Федерация международных конкурсов исключила конкурс Чайковского из своего состава

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Всемирная федерация
международных музыкальных конкурсов (WFIMC) по итогам
голосования на внеочередном заседании генеральной ассамблеи исключила из
состава Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
Данное решение было
принято в связи с отказом руководства конкурса Чайковского публично осудить
действия России на Украине. Руководитель Андрей Малышев сообщил о преследовании
российских музыкантов с требованием выступить с политическим заявлением.
«В последнее
время от нас стали требовать высказаться по тому или иному политическому
вопросу, мы же стояли и будем стоять на своем — конкурс Чайковского, как и наша
государственная компания Росконцерт, занимается сферой музыки и искусства, в
этих вопросах мы профессионалы и именно по этим вопросам мы готовы вести диалог»,
— сказал Малышев на заседании.
При этом в своем предыдущем
заявлении дирекция WFIMC осуждала какие-либо санкции
против граждан России по гражданскому признаку, подчеркивая важность совместной
работы вне зависимости от внешних условий.