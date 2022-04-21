Федерация международных конкурсов исключила конкурс Чайковского из своего состава

«В последнее

время от нас стали требовать высказаться по тому или иному политическому

вопросу, мы же стояли и будем стоять на своем — конкурс Чайковского, как и наша

государственная компания Росконцерт, занимается сферой музыки и искусства, в

этих вопросах мы профессионалы и именно по этим вопросам мы готовы вести диалог»,

— сказал Малышев на заседании.