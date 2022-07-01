Таиланд стал одной из первых стран, где США разместили свою секретную тюрьму и официально разрешили пытать в ней заключенных.
Прошло почти 20 лет, однако никто из политического и военного руководства двух государств так и не был привлечен к уголовной ответственности за издевательства. Причем применение пыток в Таиланде практикуется и по сей день.
Отмечается, что эта тайская тюрьма оставалась в статусе засекреченной до 2014 года. Затем комитет Сената по разведке опубликовал отчет «Исследования программы ЦРУ по задержаниям и допросам», в котором было подробное описание того, как обращались с подозреваемыми в терроризме.
«Проанализировав более 6 миллионов страниц материалов ЦРУ за более чем три года, в которых подробно описывались методы, используемые в отношении задержанных, эксперты пришли к двум основным выводам: ЦРУ намеренно исказило данные о способах допроса и преувеличило эффективность этих методов. Ни в одном из официальных документов ЦРУ не использовалось слово “пытка”», — говорится на официальном сайте Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.
Сотрудники американских спецслужб не давали заключенным спать, запугивали и избивали. Также их морили голодом и подвергали пыткам водой.
Правозащитники российского ФБР считают, что применение пыток является серьезным преступлением без срока давности. Федеральное агентство новостей пишет, что фонд призвал мировую общественность отдать под трибунал политических и военных руководителей, имеющих отношение к организации секретных пыточных тюрем.