«Проанализировав более 6 миллионов страниц материалов ЦРУ за более чем три года, в которых подробно описывались методы, используемые в отношении задержанных, эксперты пришли к двум основным выводам: ЦРУ намеренно исказило данные о способах допроса и преувеличило эффективность этих методов. Ни в одном из официальных документов ЦРУ не использовалось слово “пытка”», — говорится на официальном сайте Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.