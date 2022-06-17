ФБР призвал американский истеблишмент провести полицейскую реформу на фоне бездействия Байдена

Российские правозащитники обратили внимание на то, что американских полицейских обучают всего в течение 672 часов. За это время сертификат об образовании невозможно получить даже при обучении на сантехника или парикмахера. Стражи порядка в США также сдают всего один экзамен, после чего допускаются до службы.