Президент США Джо Байден продолжает выделять огромные средства на финансирование полиции вместо того, что проводить обещанную во время предвыборной кампании реформу. Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, считает, что глава Белого дома не заинтересован в реконструкции системы на гуманной основе.
Все больше американцев становятся жертвами полицейских, что вызывает возмущение общественности. Граждане США уже много лет требуют от властей провести реформу. Такое обещание полтора года назад дал Байден, однако до сих пор так и не перешел от слов к действиям, передает Федеральное агентство новостей.
«Фонд борьбы с репрессиями призывает действующий американский истеблишмент прислушаться к своим гражданам и срочно провести полицейскую реформу, о которой американская общественность говорит уже несколько десятилетий», — говорится на сайте ФБР.
Российские правозащитники обратили внимание на то, что американских полицейских обучают всего в течение 672 часов. За это время сертификат об образовании невозможно получить даже при обучении на сантехника или парикмахера. Стражи порядка в США также сдают всего один экзамен, после чего допускаются до службы.