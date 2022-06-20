ФБР предупредил о риске беспрецедентно высокого числа жертв среди мирных жителей из-за агрессии США

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями вынуждены констатировать, что многолетняя агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов уже привела к миллионам жертв среди мирного населения по всему земному шару, а в обозримом будущем число жертв американской агрессии, вполне вероятно, может стать беспрецедентно высоким», — говорится на сайте ФБР.