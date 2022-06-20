Военно-воздушные силы США активно применяют беспилотники против мирного населения стран Ближнего Востока. В результате десятков тысяч артобстрелов погибли от 22 679 до 48 308 невинных людей, обратили внимание правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.
Вашингтон за последние 20 лет развязал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Сомали, Сирии, Йемене. В конце 2021 года Пентагон обнародовал 1,3 тысячи отчетов о деятельности американских военных, передает Федеральное агентство новостей.
«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями вынуждены констатировать, что многолетняя агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов уже привела к миллионам жертв среди мирного населения по всему земному шару, а в обозримом будущем число жертв американской агрессии, вполне вероятно, может стать беспрецедентно высоким», — говорится на сайте ФБР.
Российские правозащитники отметили, что американское военное командование не заинтересовано в каком-либо регулировании жертв среди гражданского населения. В связи с этим ФБР призвал международные организации и ООН разработать резолюции, которые бы запрещали применение беспилотников в районах проживания мирного населения.