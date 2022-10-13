ФБР на страже. В бюро рассказали, как отличить оригинальные аккумуляторы от поддельных

Специалисты Федерального бюро расследований США (ФБР) провели собственное исследование, на основе которого они поделились рекомендациями по выбору аккумуляторов, предупредив всех о большом количестве контрафактной и даже опасной продукции.

ФБР предупреждает, что пользователи не должны экономить при выборе аккумуляторов. Бюро утверждает, что альтернативные производители производят поддельные батареи, которые могут привести к перегреву, снижению производительности, повреждению устройства или даже полному отказу. ФБР рассказало о том, что можно и чего нельзя делать, когда дело доходит до покупки батарей.





ФБР призывает «всегда покупать батареи из законных и надежных источников», поскольку они были тщательно протестированы и безопасны для использования в любом продукте. Покупка аккумуляторов у ненадежных или сторонних поставщиков может быть рискованной, поскольку эти продукты выглядят как оригинальные аккумуляторы, но таковыми не являются. Также рекомендуется «по возможности избегать аккумуляторов на вторичном рынке, потому что они могут быть опасными».

Категорически нельзя покупать аккумуляторы, которые: