ФБР: более 400 пожилых людей стали жертвами полиции США с 2015 года

Полицейские заметили рядом с мужчиной кровь, но вместо того, чтобы оказать ему помощь, попытались скрыться с места происшествия. Пенсионер получил тяжелую травму черепа, но никто не понес за это ответственность. Хотя петиция с требованием наказать виновных набрала почти 1,5 миллиона подписей, судья постановил, что пострадавший якобы «споткнулся и упал».