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ФБР: более 400 пожилых людей стали жертвами полиции США с 2015 года

ФБР: более 400 пожилых людей стали жертвами полиции США с 2015 года
pixabay.com

Более 400 людей преклонного возраста оказались жертвами американских правоохранителей за последние годы. Об этом сообщил Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.

По данным правозащитников, с 2015 по 2022 годы полицейские США застрелили свыше 7,3 тысячи человек. На основе официальных сведений российский ФБР выяснил, что около 5% из этих граждан составили лица старше 60 лет, пишет Федеральное агентство новостей.

«Другими словами, с 2015 года сотрудники правоохранительных органов США каждый месяц убивали как минимум пять человек преклонного возраста», — обратили внимание в Фонде борьбы с репрессиями.

Самым громким подобным случаем последних лет стал инцидент с 75-летним Мартином Гуджино из Буффало. Мужчина пытался вернуть дежурившим офицерам полицейскую каску, которую он нашел на улице. Когда Гуджино подозвал правоохранителей, они подбежали к пенсионеру и толкнули его, из-за чего тот упал и потерял сознание.

Полицейские заметили рядом с мужчиной кровь, но вместо того, чтобы оказать ему помощь, попытались скрыться с места происшествия. Пенсионер получил тяжелую травму черепа, но никто не понес за это ответственность. Хотя петиция с требованием наказать виновных набрала почти 1,5 миллиона подписей, судья постановил, что пострадавший якобы «споткнулся и упал».

Фонд борьбы с репрессиями отмечает, что американские полицейские обладают низким уровнем профессиональных качеств, что отчасти объясняется недостаточной подготовкой кадров. Представители полиции США должны изменить отношение к пожилым людям, убеждены в российском ФБР.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями призывают сотрудников американских правоохранительных органов соблюдать права пожилых людей, прекратить систематическое применение физической силы, тазеров и огнестрельного оружия при задержаниях в отношении лиц преклонного возраста», — говорится в заявлении правозащитников.

Кроме того, эксперты Фонда борьбы с репрессиями уверены, что западным СМИ нужно обратить особое внимание на инциденты с участием полиции США и пожилых граждан. Иностранной прессе необходимо перестать оправдывать действия американских правоохранителей, заключили в российском ФБР.

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