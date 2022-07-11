FAZ: Германию тревожит возможное прекращение поставок российского газа

Германия все чаще стала выражать опасения по поводу полного прекращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток». Прокачка по нему остановилась с 11 июля для проведения профилактических работ, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Приостановка подачи ресурса вследствие планового ремонта прежде не тревожила ФРГ, однако ситуация на Украине повлияла на ожидания. О вероятности прекращения импорта топлива из России уже заявил министр экономики Роберт Хабек и его партнеры по коалиции.
Обозреватели предполагают два сценария развития событий. Если работа «Северного потока» не возобновится после 21 июля, то газовый дефицит накроет Евросоюз к концу лета. При этом не исключен худший вариант, когда Москва перекрывает экспорт по всем направлениям, включая «Турецкий поток» и газотранспортную систему Украины. В этом случае нехватка топлива ударит по частным домохозяйствам.
После того как Германия примкнула к антироссийским санкциям, ей постоянно нужно готовиться к худшему, отметил сенатор Алексей Пушков. Немцы боятся, что их «главный козырь» — производство закроется, цитирует политика «ФедералПресс».