FAZ: Германию тревожит возможное прекращение поставок российского газа

Обозреватели предполагают два сценария развития событий. Если работа «Северного потока» не возобновится после 21 июля, то газовый дефицит накроет Евросоюз к концу лета. При этом не исключен худший вариант, когда Москва перекрывает экспорт по всем направлениям, включая «Турецкий поток» и газотранспортную систему Украины. В этом случае нехватка топлива ударит по частным домохозяйствам.