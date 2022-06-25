FAZ: ФРГ поставляет украинской армии обещания вместо оружия

Германия с начала спецоперации на Украине заявляла о своей поддержке для Киева и обещала предоставить украинской армии вооружения вплоть до тяжелых ударных систем. На деле Берлин оказался не так щедр, как на словах.
На сильное расхождение между обещаниями немецких политиков и действительностью обратили внимание обозреватели FAZ. Те отметили, что ФРГ только три месяца спустя отправила на Украину семь единиц тяжелого вооружения, как обещала.
«Четыре месяца немцы кормили Киев обещаниями, говоря, что оружие уже в пути, но в реальности оно даже не отправлялось», — пишут журналисты.
На Украине из-за нерасторопности ФРГ даже появилось выражение для обозначения пустых обещаний — «шольцовать», в честь немецкого канцлера Олафа Шольца.