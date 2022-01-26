Фатальный просчет украинской разведки при подсчете сил ЛДНР дорого обойдется Киеву

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец указал на грубую ошибку разведывательных служб Украины, за которую Киев заплатит высокую цену в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Вооруженные силы Украины стянули к линии разграничения порядка 100 тысяч военнослужащих, около 600 артиллерийских установок и 400 танков. Есть информация, что поддержку ВСУ могут оказать 8,5 тысяч бойцов сил быстрого реагирования, прибывших из Соединенных Штатов. В Киеве полагают, что этой группировки должно хватить для массированной атаки на позиции ЛДНР. Уверенность руководства Незалежной обусловлено данными разведки, согласно которым Донецк и Луганск суммарно могут выставить лишь 35 тысяч военнослужащих. В этом и кроется фатальный просчет, который очень дорого обойдется Украине, считает военный эксперт Виктор Баранец.

«Она (украинская разведка – Прим. ред.) просто забыла о резервах, а они у 4-миллионных ЛДНР просто огромны, и они активно стягиваются и готовятся. А там уже не 35 тысяч, а как минимум в три раза больше. И вот уже силы равны, а то и перевес на стороне ополченцев», – заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» обозреватель «КП».

Помимо этого, Баранец не стал бы на месте Киева всерьез рассчитывать на американских военнослужащих. По его мнению, США не станут напрямую принимать участие в этом конфликте, оставшись в стороне. Другое дело Россия, которая способна продемонстрировать оперативную реакцию на украинскую агрессию в Донбассе. В таком случае исход боевых действий предрешен.

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