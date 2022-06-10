Фатальная комбинация обстоятельств: почему Германия не спешит отправлять Украине танки

Украинская и немецкая пресса активно обсуждает «медленные» поставки тяжелого вооружения Киеву со стороны Берлина. Соответствующее решение принял канцлер Германии Олаф Шольц еще в начале апреля, однако Украина до сих пор не получила значительного подкрепления своей армии. В частности, речь идет о немецких танках Leopard и других видах техники.