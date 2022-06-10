Фатальная комбинация обстоятельств: почему Германия не спешит отправлять Украине танки

Немецкие власти намеренно затягивают передачу Украине тяжелого вооружения, исходя из двух факторов — субъективного и объективного, заявил спецкор ВГТРК в ФРГ Михаил Антонов, передает портал Smotrim.
Украинская и немецкая пресса активно обсуждает «медленные» поставки тяжелого вооружения Киеву со стороны Берлина. Соответствующее решение принял канцлер Германии Олаф Шольц еще в начале апреля, однако Украина до сих пор не получила значительного подкрепления своей армии. В частности, речь идет о немецких танках Leopard и других видах техники.
По мнению Михаила Антонова, нерешительность Берлина можно объяснить двумя аспектами — субъективным и объективным. В первую очередь власти европейской страны смущают исторические параллели. Германия опасается, что при определенном сценарии немецкие танки могут оказаться на российской земле. Это вызовет вполне очевидные ассоциации, от которых приходят в ужас все участники процесса.
«Формально Германия несет ответственность за эти танки, даже если их передает Украине Испания, поскольку они – немецкого производства. Все. Ответственный Берлин», — пояснил спецкор ВГТРК.
Вторая объективная причина весьма прозаична — у ФРГ просто не хватает производственных мощностей, чтобы обновить танковый парк ВСУ. Сегодня немецкий военно-промышленный комплекс не способен выпускать даже одну боевую машину в день.
«Здесь комбинация объективных и субъективных факторов, которые по меньшей мере откладывают реализацию обещаний, данных Шольцем и некоторыми другими немецкими политиками относительно прямых или косвенных поставок вооружения на Украину», — резюмировал Антонов.
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной раз упрекнул Берлин в отсутствии у Киева обещанных единиц боевой техники.