Фасоль и бананы вошли в список любимых продуктов у рекордсменов-долгожителей

Некоторые продукты способствуют долголетию. Например, в рационе рекордсменов-долгожителей можно найти бананы и фасоль.
Люди, которые проживают максимально длинную жизнь, как правило, питаются общедоступными продуктами. Это утверждение не раз доказывали различные исследования. В частности, тем, кто стремится найти ключ к долголетию, рекомендуется включить в рацион фундук. Этот орех содержит много питательных веществ, в числе которых витамины Е и В6, что делает его полезным для головного мозга, передает En Son Haber.
Кроме того, стоит обратить внимание на бананы. Ярко-желтый фрукт помогает укрепить память и улучшить пищеварение, а также обеспечивает защиту от онкологических заболеваний.
Наряду с этим стоит не забывать о свойствах черной фасоли. Этот продукт богат клетчаткой, витаминами А, В2, В3, В6, В9, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком и магнием. За счет такого состава фасоль снижает уровень холестерина и положительно влияет на пищеварение и кишечник.