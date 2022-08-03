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Фасоль и бананы вошли в список любимых продуктов у рекордсменов-долгожителей

Фасоль и бананы вошли в список любимых продуктов у рекордсменов-долгожителей
Photo by Anastasia Eremina on Unsplash

Некоторые продукты способствуют долголетию. Например, в рационе рекордсменов-долгожителей можно найти бананы и фасоль.

Люди, которые проживают максимально длинную жизнь, как правило, питаются общедоступными продуктами. Это утверждение не раз доказывали различные исследования. В частности, тем, кто стремится найти ключ к долголетию, рекомендуется включить в рацион фундук. Этот орех содержит много питательных веществ, в числе которых витамины Е и В6, что делает его полезным для головного мозга, передает En Son Haber.

Кроме того, стоит обратить внимание на бананы. Ярко-желтый фрукт помогает укрепить память и улучшить пищеварение, а также обеспечивает защиту от онкологических заболеваний.

Наряду с этим стоит не забывать о свойствах черной фасоли. Этот продукт богат клетчаткой, витаминами А, В2, В3, В6, В9, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком и магнием. За счет такого состава фасоль снижает уровень холестерина и положительно влияет на пищеварение и кишечник.

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RusNewsToday24
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