Фасоль и бананы вошли в список любимых продуктов у рекордсменов-долгожителей

Люди, которые проживают максимально длинную жизнь, как правило, питаются общедоступными продуктами. Это утверждение не раз доказывали различные исследования. В частности, тем, кто стремится найти ключ к долголетию, рекомендуется включить в рацион фундук. Этот орех содержит много питательных веществ, в числе которых витамины Е и В6, что делает его полезным для головного мозга, передает En Son Haber.