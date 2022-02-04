Fashion Consulting: люди в кризис прежде всего экономят на дорогой одежде

Спрос на дорогую одежду падает в сложных финансовых ситуациях. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что специфика потребления fashion-товаров заключается в том, что они не являются предметами первой и базовой необходимости. Рынок моды моментально реагирует на кризисы быстрым и резким падением интереса, чем товары повседневного спроса.

Эксперт заявила, что в среднем на одежду, обувь и аксессуары уходит от 6% до 8% от доходов домохозяйств. Модные товары относятся к категории покупок, которые прямо связаны с настроением и эмоциями, отметила она.

Согласно данным Росстата, если в 2020 году траты на одежду и обувь составляли 6–7% бюджета домохозяйства, то в 2021 они выросли до 11% и более.

«Покупками одежды, обуви, аксессуаров люди как бы награждают себя за терпение и стоицизм в сложные времена», _ отметила эксперт.

Ранее в Центробанке назвали худшие финансовые решения россиян. В их число вошли импульсивные покупки, информирует URA.RU.

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